背景资料：亚投行意向创始成员国及申请国动态一览表

路透北京4月2日 - 3月31日是亚投行接收新意向创始成员国申请的截止日期。葡萄牙和冰岛申请作为意向创始成员国加入亚投行。截至31日，提出申请以意向创始成员国身份加入亚投行的国家总数已达48个，其中31个国家已成为正式的意向创始成员国，亚投行筹建迈出实质性步伐。