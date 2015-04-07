日本经济财政大臣称日本不愿加入亚投行的立场没有改变

若OPEC延长减产协议 全球原油库存可回到五年均值水准--BP
路透伦敦5月2日 - BP财务长周二表示，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议若延长至2017年下半年，将可协助全球原油库存到年底时回到五年均值水准，并支持油价在约每桶55美元。
路透东京4月7日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，碍于对透明度和治理的担忧，日本不愿加入中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)，这个立场没有改变。
日本经济新闻周二报导称，日本和中国财经官员料于6月初会晤，可能将讨论中国主导的亚投行问题。(完)
(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦5月2日 - BP财务长周二表示，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议若延长至2017年下半年，将可协助全球原油库存到年底时回到五年均值水准，并支持油价在约每桶55美元。
路透华盛顿5月2日 - 美国参议院周二投票确认由克莱顿(Jay Clayton)担任美国证券交易委员会(SEC)主席。SEC负责监督华尔街并制定相关规则。
路透首尔5月2日 - 三星电子获得韩国当局许可，可于国内测试配备有该公司电子零部件与软件的无人驾驶汽车。三星电子正努力跨足自动驾驶车产业，寻求刺激增长的新要素。