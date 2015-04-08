世行行长金墉称亚投行等新银行是盟友而非竞争对手

路透华盛顿4月7日 - 世界银行行长金墉周二表示，世行将与中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)共同努力，扶贫并为基建项目提供资金。

由于担心中国日益增长的外交影响力，美国一直敦促各国就加入亚投行三思而行，指称亚投行的项目或许不能完全保护环境和民众。

但已有逾50个国家加入了亚投行，其中包括美国的欧洲盟友英国、法国和德国；这一注册资本达500亿美元的跨国基建银行将向亚洲国家提供项目贷款，并计划在今年底开始运作。

金墉在华盛顿战略与国际问题研究中心的演讲中表示，“由于有适当的环境、就业和采购标准，在促进贫穷国家和新兴市场经济发展方面，亚投行及金砖国家开发银行有能力成为巨大的新兴力量。”

包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非在内的金砖国家亦在致力于成立一个开发机构，不过在融资和管理方面未能达成一致。

“若世界银行集团、其他多边银行以及这些新成立的开发银行达成同盟、展开合作并支持发展...我们都能受益、特别是贫穷和最脆弱的国家，”金墉表示。他获美国提名出任世界银行行长。

金墉指出，他打算下周在IMF和世界银行春季会议期间与中国官员会面，讨论合作事宜。

他提到，世界银行与亚投行可以为基础设施项目共同提供融资，或者在地区一体化工作中展开合作。目前发展中国家面临至少1万亿美元的基础设施资金需求。

美国尚未加入亚投行，但已经表示支持亚投行与世界银行和亚洲开发银行等现有机构为基建项目共同提供融资，以确适当的保障措施能够跟进。

“我将在职责范围内竭尽所能，找到与这些银行开展合作的新途径，”金墉称。“我们今年作出的决定，以及在未来几年结成的联盟，将决定着我们是否有机会在短短15年内实现消除极度贫困的目标。”(完)

(编译 于春红/徐文焰；审校 李爽/杜明霞)

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