亚投行预计在年底前开始运行

路透新加坡5月22日 - 中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)周五表示，预期在今年年底前开始运行。此前，亚投行的意向创始成员国在新加坡召开了三天会议。

亚投行表示，这次会议确定了《亚投行章程》，并商定将于今年6月底在北京举行《亚投行章程》签署仪式。

参加会议的代表稍早表示，中国可能在亚投行中占25-30%的股份，印度是第二大股东。(完)

(编译 张涛；审校 高琦)

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