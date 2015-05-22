亚投行预计在年底前开始运行

德国副总理称特朗普上任后 德国须为“艰难旅程”做好准备
路透柏林1月20日 - 德国副总理加布利尔周五表示，如果美国新政府与中国开打贸易战，那么德国将需制定以亚洲为重点的新经济战略，在特朗普宣誓就任美国总统仅数小时后就对贸易保护主义发出警告。
路透新加坡5月22日 - 中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)周五表示，预期在今年年底前开始运行。此前，亚投行的意向创始成员国在新加坡召开了三天会议。
亚投行表示，这次会议确定了《亚投行章程》，并商定将于今年6月底在北京举行《亚投行章程》签署仪式。
参加会议的代表稍早表示，中国可能在亚投行中占25-30%的股份，印度是第二大股东。(完)
(编译 张涛；审校 高琦)
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路透首尔1月23日 - 韩国三星电子周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而非这款手机的软件或硬件问题。
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