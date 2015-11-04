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国际财经 | 2015年 11月 4日 星期三 14:01 BJT

亚投行自1月起将向海外国家提供贷款--印尼财长

路透雅加达11月4日 - 印尼财长班邦(Bambang Brodjonegoro)周三称，中国支持下的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)明年1月份开始将面向海外提供贷款。

班邦告诉记者，亚投行将与明年1月开始运营，准备帮助包括能源和发电厂在内的印尼基础设施项目融资。

印尼曾表示该国将在五年内向该行提供6.721亿美元资本，从而成为该行第八大股东。(完)

(编译 孙国玉；审校 张明钧)

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