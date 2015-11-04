亚投行自1月起将向海外国家提供贷款--印尼财长

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透雅加达11月4日 - 印尼财长班邦(Bambang Brodjonegoro)周三称，中国支持下的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)明年1月份开始将面向海外提供贷款。
班邦告诉记者，亚投行将与明年1月开始运营，准备帮助包括能源和发电厂在内的印尼基础设施项目融资。
印尼曾表示该国将在五年内向该行提供6.721亿美元资本，从而成为该行第八大股东。(完)
(编译 孙国玉；审校 张明钧)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。