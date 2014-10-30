《金柏松专栏》亚洲基础设施投资银行诞生将触动谁的利益？

（作者金柏松为路透中文特邀专栏作家，商务部国际贸易经济合作研究院研究员，文章仅代表个人观点）

10月24日，亚洲21个国家代表在北京人民大会堂签署谅解备忘录，同意设立亚洲基础设施投资银行。该银行将资助横跨亚洲的公路、铁路、能源设施以及通讯网络等基础设施项目。对此，美日等国家展开各种评论，似乎存在一些争议。为此有必要提醒各位认清争议背后真实动机。

众所周知，自2013年10月以来中国国家领导人在访问东南亚等一些重要场合倡导建立亚洲基础设施投资银行，得到许多亚洲国家积极响应和支持。亚投行筹办国之一中国国家财政部楼继伟在答记者问时提到，亚投行将借鉴国际多边开发银行成功经验，总结其不足，以更高效率开展活动，实行开放式合作,并欢迎亚洲及世界各国参与创建。

国际著名企业毕马威国际副主席John M.Scott于2014年05月08日在澳门举行的第五届国际基础设施投资与建设高峰论坛上发表报告，分析认为:受城镇化、人口增长以及发达国家和发展中国家的需求促动，到2030年全球基础设施投资需要57万亿美元，各国政府无法支撑如此巨大的投资，将从直接投资转向推动融资。过去5年的一个重大变化就是各国政府意识到投资多元化的重要性，采取公私合营、私有企业分包建设基础设施的项目越来越多。可见中国政府倡议成立亚投行正是为迎接这项艰巨挑战而采取的一项重大行动，中国政府希望为国际社会、亚洲发展做出贡献。

围绕中国倡议举办亚投行事宜，也传出一些反对声音。例如传说美国反对，并在阻止日本、韩国参与。这让人们记起1998年亚洲金融危机时，日本曾倡议成立亚洲版IMF时，美国极力反对，日本不得不放弃。由此推测美国确实有可能反对成立亚投行。

假如真如所传，美国在极力反对，许多中国人、许多国家或许不理解其反对的理由。因此，有必要为大家提供一些基本认识。

首先，美国是全球资金最缺乏的国家之一。众所周知，美国政府发行的国债规模基本与其经济规模相当，如果算上所有公共债务，美国哈佛大学曾有一位教授发表文章估计总共约有230万亿美元。美国公共债务有相当大的部分依靠外国资本填补，因此美国是全球最大净债务国。令人不可思议的是美国政府发行国债利率是如此之低，10年期国债利率不足3%。显然美国为吸引全球资本，正在实施一套十分有效的战略。如今如果购买美国国债最大客户--中国倡导成立亚投行，不仅本国资本将有一部分投向亚洲基础设施，帮助亚洲国家发展经济，同时还将有一些国家、更多资本投资亚洲，显然这将对全球资本投资产生分流作用，对美国吸引国际资本产生竞争关系，十分不利。因而美国有理由担心本国国债发行时是否还有足够多的投资，以及发行成本是否还足够低。

其次，美国作为世界领导者，希望保持一家独大的领导地位，还是希望有一些大国共同参与，实现全球治理？从以往美国的作为进行分析，两种情况都存在。不错，二战后是美国主导建立起全球经济体系，领导和维护着国际秩序。可这是从前的功劳和作为，如今从美国反对日本倡导成立亚洲版IFM分析，美国哄抬日元导致日本经济失去20年的事实分析，美国显然不希望世界出现新的“领导伙伴”，从地缘政治角度分析美国有诸多理由打压新崛起的国家。因为美国一家独大时代，美国可以或许超级利益，奉行例外主义，凌驾于全球利益之上。如果存在有新的领导伙伴，共同治理全球，美国超级利益就会荡然无存。

其三，美国国会至今不批准IMF2010年的改革方案，也不作出任何解释，这种不尊重全球学者代表研究成果的表现与反对亚投行是一个思维模式。人们应该对2008年美国引发的一场世界金融海啸、经济复合型危机记忆犹新。危机后全球学者代表在G20峰会达成协议基础上，在IMF平台成立研究小组，总结危机发生的经验教训，提出改革以美元为中心的国际货币、国际金融体系，有意培育一个更加健康、稳定的世界货币体系。改革方案原本计划于2012年获得各国批准，可等待至今美国国会仍没有批准，已经严重影响了世界经济体系改革进程。显然美国不希望别的国家增加国际话语权和影响力，而出于同样理由美国当然不希望中国倡导成立亚投行，不希望看到中国在亚洲、在世界增加影响力。

如果以上分析的理由成立，则美国等于正在亲自拆卸自己辛辛苦苦搭建的世界体系，我们为美国不明智的决策而感到失望，为美国不愿看到别的国家为亚洲发展、为世界发展做贡献而感到可惜。美国如果愿意放弃例外主义，不再将一国利益凌驾于全球利益至上，美国在世界上还是一个有魅力的国家，令人尊敬的国家。(完)

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