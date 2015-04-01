日本不理会加入亚投行的截止日期 称尚未决定是否参与

路透东京3月31日 - 目前已经有几十个欧洲、中东和非洲国家申请加入中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)，但日本仍选择观望，该国官员认为，如果该国提出的条件得到满足，晚些时候加入也不迟。

对于中国设定的3月31日成为亚投行创始成员国的截止日期，日本官员未予理会，并称他们更看重加入的条件成熟与否，而不是加入的时间。

一位政府消息人士告诉路透，“这不是设定一个最后期限的问题，我们的立场仍然不变，我们必须谨慎地观察(中国)如何确保亚投行实现公平治理。”

“我们还不能排除加入或者不加入的可能性，”该消息人士不愿具名，因未获授权向媒体发言。

日本最重要盟友--美国对亚投行疑虑重重，中国又是竞争较量的对手，可国内一些官员和企业却希望从中国这一全球第二大经济体的迅猛增长中分得一杯羹。面对这一现状，日本左右为难。

美国出于对中国经济影响力的担忧，表示仍不清楚亚投行是否将在治理、社会和环境保障方面秉承国际标准。

上述日本政府消息人士表示，除非中国打消日本对亚投行的担忧，否则即便到亚投行正式成立时，日本可能也不会参与其中。

日本财务大臣麻生太郎一再重申，中国尚未能消除日本对亚投行的疑虑，但日本官员称，有关该国加入亚投行的谈判正在秘密进行。中国已经表态，对日本加入亚投行持开放态度。(完)

(编译 刘秀红；审校 徐文焰)

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