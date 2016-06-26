亚投行将启动纳新工作 2017年初有望实现扩容--行长

路透北京6月25日 - 亚洲基础设施投资银行(亚投行)首届理事会年会周六在北京举行。该行行长金立群表示，本届年会后，现有57个正式成员的亚投行将启动纳新工作；新成员接纳截止日期为2016年9月30日，2017年初有望实现扩容。

中新网周六报导并援引他的话透露，亚投行今后将重点关注具有显着跨境效应的基础设施融资项目，以及可再生能源、交通等领域。项目准备特别基金将于今年秋天投入运营，用来支持欠发达成员国开展基础设施项目准备。

“亚投行已经兑现了对各成员国和世界的承诺。”金立群在开幕式上称，该机构正在执行高标准的管理，在提供及时、高效、可持续的基础设施建设融资服务的同时，也充分注意到保护环境的重要性。

另据财政部网站新闻稿，中国财政部今日与亚投行签署项目准备特别基金捐款协议，中方将向该基金捐款5,000万美元，分三年支付。该基金将主要用于帮助亚投行低收入成员国准备主权贷款项目。

亚投行周五批准了首批四笔贷款项目，共计5.09亿美元，其中三笔将与其他多边发展银行合作，所投项目包括1.65亿美元的孟加拉输电网建设等。

另据新华社报导，国务院副总理张高丽在亚投行首届理事会年会上表示，中国高度重视亚投行筹建和运营工作。中方很高兴地看到，亚投行在机构建设、人才招聘、项目准备等方面都取得显着进展，首批项目已由董事会批准，亚投行正朝着精简、廉洁、绿色的目标稳步迈进。

他并称，亚投行的成立是国际发展领域的创新，增强了新兴市场和发展中国家在国际经济治理体系中的地位和话语权。倡议成立亚投行是中国承担更多国际责任、提供国际公共产品的建设性举动。作为亚投行总部所在地，中国将一如既往支持亚投行的建设与发展，为亚投行运营提供国际一流的环境和服务。

作为首个由中国发起成立的区域多边开发机构，亚投行于2016年初正式开业，目前已和世界银行、亚洲开发银行、欧洲投资银行、欧洲复兴开发银行等多家机构展开合作。（完）