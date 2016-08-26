亚投行于9月启动30多个国家的成员国资格申请审议程序--行长

他称，亚投行对于现有多边发展机构好的经验做法要吸收借鉴，但不会克隆，而是创新发展。作为第一个由亚洲发展中国家主导的新型多边开发机构，亚投行创新治理机制，在确保董事会所有职能得到切实发挥的前提下，建立了非常驻董事会制度，以提高效率和节省成本。同时建立起明确清晰的问责机制，项目采购和人员招聘也向全球开放。