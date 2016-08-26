亚投行于9月启动30多个国家的成员国资格申请审议程序--行长

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京8月26日 - 新华社周五援引亚洲基础设施投资银行（亚投行）行长金立群称，亚投行9月将启动有关30多个国家提交的成员国资格申请审议程序；亚投行正在吸引越来越多的国家参与，说明世界对中国经济的信心。
他称，亚投行对于现有多边发展机构好的经验做法要吸收借鉴，但不会克隆，而是创新发展。作为第一个由亚洲发展中国家主导的新型多边开发机构，亚投行创新治理机制，在确保董事会所有职能得到切实发挥的前提下，建立了非常驻董事会制度，以提高效率和节省成本。同时建立起明确清晰的问责机制，项目采购和人员招聘也向全球开放。
“结合国际标准和发展中国家的实际情况，亚投行还确立了一套环境与社会政策，充分体现绿色发展理念。而主要以基础设施为支持对象，推动互联互通，正是为了促进区域联动共享式发展。”他说。
亚投行首届理事会年会6月在北京举行，行长金立群表示，本届年会后，现有57个正式成员的亚投行将启动纳新工作；新成员接纳截止日期为2016年9月30日，2017年初有望实现扩容。（完）
(发稿 李子木；审校 曾祥进)
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