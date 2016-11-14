特朗普政府或许会重新考虑是否加入亚投行--亚投行行长

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京11月14日 - 据中国官方报纸《人民日报》周一报道，亚洲基础设施投资银行(简称：亚投行)行长金立群表示，在特朗普当选为美国总统后，美国可能会重新考虑是否加入这家由中国主导成立的多边银行。
“我听到奥巴马政府的一位高层官员在称赞亚投行，在特朗普当选后，有人告诉我他的团队里有很多人认为，奥巴马不愿加入亚投行是不对的，”金立群在接受《人民日报》采访时说。
“因此我们不能排除美国新政府支持亚投行或暗示有意加入该银行的可能性。”
特朗普的一位高级顾问周四表示，奥巴马政府反对亚投行是“战略性失误”，这暗示在1月特朗普上台后可能会出现政策改变。
据报道，金立群表示，亚投行愿意欢迎新成员加入，但警告称，在下一批成员加入后，留给新加入成员的份额将不多。(完)
(编译 汪红英; 审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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