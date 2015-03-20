日本表示如果亚投行符合条件可能考虑加入

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透东京3月20日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，如果能保证具备提供贷款的可靠机制，日本可能考虑加入由中国主导的亚洲基础设施投资银行(亚投行)。这是日本首次暗示可能加入该机构。
包括德国和英国在内的大约30个国家已经决定加入亚投行，但日本的主要盟友--美国则敦促各国在加入前三思，质疑新成立的亚投行在治理以及环境与社会保障方面能否遵循高标准。
部分分析师表示，亚投行可能成为日本和美国主导的多边机构--亚洲开发银行的对手，并可能与世界银行竞争。
麻生强调，在决定是否提供贷款时，亚投行应该让董事会负责检查和审批。
“我们一直要求确保债务可持续性，并考虑其对环境和社会的影响，”他在内阁会议后向记者称。
“如果这些问题都能得到保证，我们可能会(考虑加入)。我们将从外交和经济角度认真地考虑这个问题。”
他补充道，这些条件能够达到，“我们有可能进去并进行讨论。但目前为止，我们还未听到任何回应。”(完)
(编译 许娜；审校 张涛)
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。