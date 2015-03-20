日本表示如果亚投行符合条件可能考虑加入

路透东京3月20日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，如果能保证具备提供贷款的可靠机制，日本可能考虑加入由中国主导的亚洲基础设施投资银行(亚投行)。这是日本首次暗示可能加入该机构。

包括德国和英国在内的大约30个国家已经决定加入亚投行，但日本的主要盟友--美国则敦促各国在加入前三思，质疑新成立的亚投行在治理以及环境与社会保障方面能否遵循高标准。

部分分析师表示，亚投行可能成为日本和美国主导的多边机构--亚洲开发银行的对手，并可能与世界银行竞争。

麻生强调，在决定是否提供贷款时，亚投行应该让董事会负责检查和审批。

“我们一直要求确保债务可持续性，并考虑其对环境和社会的影响，”他在内阁会议后向记者称。

“如果这些问题都能得到保证，我们可能会(考虑加入)。我们将从外交和经济角度认真地考虑这个问题。”

他补充道，这些条件能够达到，“我们有可能进去并进行讨论。但目前为止，我们还未听到任何回应。”(完)

(编译 许娜；审校 张涛)

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