日美均认为亚开行和世行可与亚投行合作贷款--日财相

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透华盛顿4月16日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，日本和美国一致认为，世界银行及亚洲开发银行(ADB)等全球性机构有可能与中国牵头新成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)进行贷款合作。
麻生太郎对记者表示，“我们在会晤中一致认为，亚投行需要...符合”公平性和治理方面的“全球高标准”。
他是在同美国财长雅各布·卢会晤、并出席20国集团(G20)财经领导人会议的第一天讨论后发表上述讲话的。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)