亚投行前几年每年预计放贷100-150亿美元--候任行长

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月1日 - 亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)候任行长金立群称，预计该机构在头五到六年每年放贷100-150亿美元。他并试图减轻有关该行将变成中国的工具的担忧。
金立群周二称，该行将在2016年第二季开始运营。
他称美元将是营运中使用的货币，但会考虑以其他货币融资的需求，包括人民币。
金立群称，与其他机构联合融资的商谈在继续，包括世界银行和亚洲开发银行(ADB)，这将帮助亚投行迅速“起飞”。
金立群在一个欧洲工商论坛上表示，“正常情况下，拥有1,000亿美元注册资本，我预计头五、六年每年可能放贷100-150亿美元。”
他没有详细说明有哪些优先项目，以及哪些国家将在初期获得贷款，但表示大约30个国家等待加入亚投行，这将使该行的资本进一步扩大。
亚投行已经成为中国在外交政策方面的最大成功之一。该行在不到两年前由习近平主席提议成立，虽然遭到美国的反对，但几乎美国所有的主要盟友都已经加入，其中包括澳洲、英国、德国、意大利、菲律宾和韩国。
金立群表示，虽然中国拥有实际上的否决实力，但随着加入的国家越来越多，中国的投票权优势将会下降。
他反驳亚投行将被用于扩大中国及其国企影响力的说法，称如果是这样的话，其他国家就不会急于加入。
“不是的，如果他们相信亚投行将成为中国政府的工具，他们就不会加入。”(完)
(编译 王丽鑫/李春喜; 审校 张涛)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。