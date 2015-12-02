亚投行前几年每年预计放贷100-150亿美元--候任行长（更新版）

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
(新增第五段对运作第一年放贷规模的预估数据)
路透北京12月2日 - 亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)候任行长金立群称，预计该机构在头五到六年每年放贷100-150亿美元。他并试图减轻有关该行将变成中国的工具的担忧。
金立群周二称，该行将在2016年第二季开始运营。
他称美元将是营运中使用的货币，但会考虑以其他货币融资的需求，包括人民币。
金立群称，与其他机构联合融资的商谈在继续，包括世界银行和亚洲开发银行(ADB)，这将帮助亚投行迅速“起飞”。
随着营运步上轨道，金立群称，预计2016年亚投行放贷规模“或达到15-20亿美元”。
金立群在一个欧洲工商论坛上表示，“正常情况下，拥有1,000亿美元注册资本，我预计头五、六年每年可能放贷100-150亿美元。”
他没有详细说明有哪些优先项目，以及哪些国家将在初期获得贷款，但表示大约30个国家等待加入亚投行，这将使该行的资本进一步扩大。
亚投行已经成为中国在外交政策方面的最大成功之一。该行在不到两年前由习近平主席提议成立，虽然遭到美国的反对，但几乎美国所有的主要盟友都已经加入，其中包括澳洲、英国、德国、意大利、菲律宾和韩国。
金立群表示，虽然中国拥有实际上的否决实力，但随着加入的国家越来越多，中国的投票权优势将会下降。
他反驳亚投行将被用于扩大中国及其国企影响力的说法，称如果是这样的话，其他国家就不会急于加入。
“不是的，如果他们相信亚投行将成为中国政府的工具，他们就不会加入。”(完)
(编译 王丽鑫/李春喜/李爽 审校 张涛/蔡美珍)
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