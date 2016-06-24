亚洲基础设施投资银行称为首批四个项目投放5.09亿美元贷款

据亚投行新闻稿，与包括世界银行、亚洲开发银行等合作的贷款项目有，2.165亿美元的印尼的贫民窟改造项目；1亿美元的巴基斯坦的高速铁路项目；以及2,750万美元的塔吉克斯坦至乌兹别克斯坦边境的高速铁路项目。