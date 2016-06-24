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国际财经 | 2016年 6月 24日 星期五 18:28 BJT

亚洲基础设施投资银行称为首批四个项目投放5.09亿美元贷款

路透北京6月24日 - 亚洲基础设施投资银行周五批准了首批四笔贷款项目，共计5.09亿美元，其中三笔将与其他多边发展银行合作，所投项目包括1.65亿美元的孟加拉输电网建设等。

据亚投行新闻稿，与包括世界银行、亚洲开发银行等合作的贷款项目有，2.165亿美元的印尼的贫民窟改造项目；1亿美元的巴基斯坦的高速铁路项目；以及2,750万美元的塔吉克斯坦至乌兹别克斯坦边境的高速铁路项目。

亚投行行长金立群表示，亚投行还有大量项目在研究中，希望能在今年年内获批。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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