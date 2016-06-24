亚洲基础设施投资银行称为首批四个项目投放5.09亿美元贷款

法国财长称英国未做好退欧准备 退欧政策似为“即兴发挥”
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透北京6月24日 - 亚洲基础设施投资银行周五批准了首批四笔贷款项目，共计5.09亿美元，其中三笔将与其他多边发展银行合作，所投项目包括1.65亿美元的孟加拉输电网建设等。
据亚投行新闻稿，与包括世界银行、亚洲开发银行等合作的贷款项目有，2.165亿美元的印尼的贫民窟改造项目；1亿美元的巴基斯坦的高速铁路项目；以及2,750万美元的塔吉克斯坦至乌兹别克斯坦边境的高速铁路项目。
亚投行行长金立群表示，亚投行还有大量项目在研究中，希望能在今年年内获批。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
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路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。