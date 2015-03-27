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中国财经 | 2015年 3月 27日 星期五 12:48 BJT

卢森堡正式加入亚投行 意向创始国增至28个--中国财政部

路透北京3月27日 - 中国财政部周五称，经现有意向创始成员国同意，卢森堡正式成为亚洲基础设施投资银行（简称亚投行）意向创始成员国。截至目前，亚投行意向创始成员国增至28个。

本月稍早英国、法国、意大利和卢森堡等域外国家陆续申请成为亚投行创始会员。卢森堡是第一个被接纳的欧洲国家。

中国财政部官员此前表示，各方商定将2015年3月31日作为接收新意向创始成员国申请的截止日期，之后需要两周时间征求各意向创始成员国的意见。亚投行将于今年底前正式成立。

目前亚投行28个意向创始国包括孟加拉国、文莱、柬埔寨、中国、印度、印度尼西亚、约旦、哈萨克斯坦、科威特、老挝、卢森堡、马尔代夫、马来西亚、蒙古、缅甸、尼泊尔、新西兰、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、斯里兰卡、塔吉克斯坦、泰国、乌兹别克斯坦和越南。（完）

(发稿 李铮；审校 黄凯)

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