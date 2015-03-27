卢森堡正式加入亚投行 意向创始国增至28个--中国财政部

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透北京3月27日 - 中国财政部周五称，经现有意向创始成员国同意，卢森堡正式成为亚洲基础设施投资银行（简称亚投行）意向创始成员国。截至目前，亚投行意向创始成员国增至28个。
本月稍早英国、法国、意大利和卢森堡等域外国家陆续申请成为亚投行创始会员。卢森堡是第一个被接纳的欧洲国家。
中国财政部官员此前表示，各方商定将2015年3月31日作为接收新意向创始成员国申请的截止日期，之后需要两周时间征求各意向创始成员国的意见。亚投行将于今年底前正式成立。
目前亚投行28个意向创始国包括孟加拉国、文莱、柬埔寨、中国、印度、印度尼西亚、约旦、哈萨克斯坦、科威特、老挝、卢森堡、马尔代夫、马来西亚、蒙古、缅甸、尼泊尔、新西兰、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、斯里兰卡、塔吉克斯坦、泰国、乌兹别克斯坦和越南。（完）
(发稿 李铮；审校 黄凯)
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路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。