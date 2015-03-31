背景资料：亚投行意向创始成员国及申请国动态一览表

油价上扬拉升股市 新西兰元触及11个月低点
新西兰元下挫至2016年6月以来最低水平，此前新西兰央行意外在政策评估会议上维持中性立场，同时将利率维持在纪录低点1.75%不变。
路透北京3月31日 - 据中国财政部最新公布，吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、芬兰、埃及、正 式宣布申请作为意向创始成员国加入亚洲基础设施投资银行（亚投行），并向中方提交了书 面确认函。
另台湾决定在31日前将向中国递交参与亚投行的申请意向书，积极参与并争取中国主导 的亚投行所衍生的商机。
目前亚投行创始成员国及申请国动态如下：
国家 所属地域 成员/申请状态
中国 东亚 意向创始国
蒙古 东亚 意向创始国
韩国 东亚 书面确认申请
小计：3
印度尼西亚 东南亚 意向创始国
马来西亚 东南亚 意向创始国
新加坡 东南亚 意向创始国
泰国 东南亚 意向创始国
越南 东南亚 意向创始国
文莱 东南亚 意向创始国
菲律宾 东南亚 意向创始国
缅甸 东南亚 意向创始国
柬埔寨 东南亚 意向创始国
老挝 东南亚 意向创始国
小计：10
沙特阿拉伯 中东 意向创始国
科威特 中东 意向创始国
约旦 中东 意向创始国
阿曼 中东 意向创始国
卡塔尔 中东 意向创始国
小计：5
澳大利亚 大洋洲 书面确认申请
新西兰 大洋洲 意向创始国
小计：2
印度 南亚 意向创始国
巴基斯坦 南亚 意向创始国
孟加拉国 南亚 意向创始国
尼泊尔 南亚 意向创始国
斯里兰卡 南亚 意向创始国
马尔代夫 南亚 意向创始国
小计：6
英国 欧洲 意向创始国
德国 欧洲 书面确认申请
法国 欧洲 书面确认申请
意大利 欧洲 书面确认申请
瑞士 欧洲 意向创始国
荷兰 欧洲 书面确认申请
奥地利 欧洲 书面确认申请
丹麦 欧洲 书面确认申请
芬兰 欧洲 书面确认申请
卢森堡 欧洲 意向创始国
小计：10
俄罗斯 欧亚 书面确认申请
土耳其 欧亚 书面确认申请
格鲁吉亚 欧洲 书面确认申请
哈萨克斯坦 中亚 意向创始国
乌兹别克斯坦 中亚 意向创始国
塔吉克斯坦 中亚 意向创始国
吉尔吉斯斯坦 中亚 书面确认申请
小计：7
巴西 南美洲 书面确认申请
小计：1
埃及 非洲 书面确认申请
小计：1
总计：45
（完）
(发稿 黄凯; 审校 林高丽)
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