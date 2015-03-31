背景资料：亚投行意向创始成员国及申请国动态一览表

路透北京3月31日 - 据中国财政部最新公布，吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、芬兰、埃及、正 式宣布申请作为意向创始成员国加入亚洲基础设施投资银行（亚投行），并向中方提交了书 面确认函。

另台湾决定在31日前将向中国递交参与亚投行的申请意向书，积极参与并争取中国主导 的亚投行所衍生的商机。