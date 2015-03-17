法德意同意加入亚洲基础设施投资银行--金融时报

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透3月17日 - 英国《金融时报》在周二称，法国、德国和意大利同意加入由中国主导的亚洲基础设施投资银行，追随英国脚步。这对于美国阻止西方国家加入该机构的努力是又一打击。
该报援引欧洲官员的讲话称，上述四国决定加入亚洲基础设施投资银行(AIIB)，对美国来说是重大挫折。
AIIB于去年在北京发起，旨在推动亚洲在运输、能源、电信以及其他基础设施领域的投资。该机构被视为由西方主导的世界银行和亚洲开发银行的竞争对手。
中国在今年早些时候表示，共有26个国家成为该机构的创始成员，大多来自亚洲和中东。
日本、澳洲和韩国目前仍未加入该机构，澳洲总理艾保德周末称近期将就是否加入做出最终决定。
韩国则表示目前仍在和中国以及其他国家探讨加入该机构的可能性。
日本作为中国在亚洲的主要竞争对手，与美国在亚洲开发银行中拥有最多的份额。(完)
(编译 秦德兴; 审校 张涛)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。