金立群预计到今年底亚投行将拥有85个成员

路透北京5月14日 - 亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)行长金立群周日表示，该行预计到今年底将拥有85个成员。

金立群在北京举行的一带一路论坛上表示，亚投行目前有77个成员，今年底前预计将达到约85个成员，其中包括香港特别行政区。

周六亚投行称，其理事会已通过批准七个申请者加入亚投行的决议，获批成员总数达到77个。

这七个未来成员是：巴林、塞浦路斯、萨摩亚、玻利维亚、智利、希腊及罗马尼亚；这些国家在缴付第一期实缴股本后，将正式成为亚投行的成员。(完)