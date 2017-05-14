金立群预计到今年底亚投行将拥有85个成员

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透北京5月14日 - 亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)行长金立群周日表示，该行预计到今年底将拥有85个成员。
金立群在北京举行的一带一路论坛上表示，亚投行目前有77个成员，今年底前预计将达到约85个成员，其中包括香港特别行政区。
周六亚投行称，其理事会已通过批准七个申请者加入亚投行的决议，获批成员总数达到77个。
这七个未来成员是：巴林、塞浦路斯、萨摩亚、玻利维亚、智利、希腊及罗马尼亚；这些国家在缴付第一期实缴股本后，将正式成为亚投行的成员。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。