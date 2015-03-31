麦格理计划将亚洲投行工作岗位裁减一半 因交易下滑--彭博

金市转跌但持于八周低位之上 特朗普打击风险胃纳

路透纽约/伦敦5月10日 - 金价周三转跌，但持于前日触及的八周低 位之上，因美国总统特朗普突然意外解雇FBI局长科米打压美股，但进一 步升息的预期抑制金价升幅。 美股和美元下跌，因风险意愿减弱，市场担心特朗普解雇FBI局长科 米可能令其推进税改计划变得更难。 1747 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,218.95美元，持于周 二触及的两个月低位1,213.81美元之上，但随着美国10年期公债收益率上涨，金价转跌。 美国6月期金收高0.2%，报1,218.90美元。 “在前几日大幅下跌后，今日试图企稳，”德国商业银行分析师Cars ten Fritsch称，“特朗普解雇科米，增加了不确定性，股市升势看似暂 停了。” “特朗普和朝鲜的不可预见性提醒市场，地缘政治风险没有完全消失 ，只是暂时冬眠了，”丹麦盛宝银行商品研究主管Ole