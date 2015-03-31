麦格理计划将亚洲投行工作岗位裁减一半 因交易下滑--彭博

特朗普解雇FBI局长后美股涨跌互见 纳指创收盘新高
路透5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米事件，以及迪士尼和英伟达的业绩。
路透悉尼3月31日 - 据彭博援引知情人士的话报导，澳洲最大投资银行麦格理集团(MQG.AX)计划将亚洲投资银行工作岗位裁减一半左右，且最早可能于周二宣布旗下咨询和资本市场部门主管的离职消息。
有知情人士告诉彭博，该行将裁减约80-90个工作岗位。并表示担任集团旗下投资银行业务Macquarie Capital主管未满一年的Jeremy Wernert即将离职。路透记者未能立即联系到麦格理悉尼办公室女发言人就此报导置评。
彭博称，此次裁减工作岗位是因为交易量下滑导致咨询和资本市场部门营收衰减。
其中一位知情人士告诉彭博，麦格理将于周二向员工传达裁员消息，涉及香港、新加坡、韩国、印度和日本的相关部门，但澳洲不在裁减范围内。从上周末尾开始，日本一些受影响员工已被告知将需离职。(完)
(编译 刘秀红；审校 戴素萍)
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路透5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米事件，以及迪士尼和英伟达的业绩。
路透纽约/伦敦5月10日 - 金价周三转跌，但持于前日触及的八周低 位之上，因美国总统特朗普突然意外解雇FBI局长科米打压美股，但进一 步升息的预期抑制金价升幅。 美股和美元下跌，因风险意愿减弱，市场担心特朗普解雇FBI局长科 米可能令其推进税改计划变得更难。 1747 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,218.95美元，持于周 二触及的两个月低位1,213.81美元之上，但随着美国10年期公债收益率上涨，金价转跌。 美国6月期金收高0.2%，报1,218.90美元。 “在前几日大幅下跌后，今日试图企稳，”德国商业银行分析师Cars ten Fritsch称，“特朗普解雇科米，增加了不确定性，股市升势看似暂 停了。” “特朗普和朝鲜的不可预见性提醒市场，地缘政治风险没有完全消失 ，只是暂时冬眠了，”丹麦盛宝银行商品研究主管Ole
路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。