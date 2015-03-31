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国际财经 | 2015年 3月 31日 星期二 08:47 BJT

麦格理计划将亚洲投行工作岗位裁减一半 因交易下滑--彭博

路透悉尼3月31日 - 据彭博援引知情人士的话报导，澳洲最大投资银行麦格理集团(MQG.AX)计划将亚洲投资银行工作岗位裁减一半左右，且最早可能于周二宣布旗下咨询和资本市场部门主管的离职消息。

有知情人士告诉彭博，该行将裁减约80-90个工作岗位。并表示担任集团旗下投资银行业务Macquarie Capital主管未满一年的Jeremy Wernert即将离职。路透记者未能立即联系到麦格理悉尼办公室女发言人就此报导置评。

彭博称，此次裁减工作岗位是因为交易量下滑导致咨询和资本市场部门营收衰减。

其中一位知情人士告诉彭博，麦格理将于周二向员工传达裁员消息，涉及香港、新加坡、韩国、印度和日本的相关部门，但澳洲不在裁减范围内。从上周末尾开始，日本一些受影响员工已被告知将需离职。(完)

(编译 刘秀红；审校 戴素萍)

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