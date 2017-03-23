亚投行批准13个新成员加入 加拿大位列其中

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透北京3月23日 - 中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)周四称，已批准13个新成员加入，其中包括美国主要盟友加拿大，成员总数达到70个。
亚投行在其网站发表声明称，这是亚投行自成立以来首次纳入新成员。
新批准的成员包括八个亚洲以外的国家，即加拿大、比利时、埃塞俄比亚、匈牙利、爱尔兰、秘鲁、苏丹和委内瑞拉，以及五个区域成员，分别是香港、阿富汗、亚美尼亚、斐济和东帝汶。
加拿大于去年申请加入亚投行。
“我很骄傲，亚投行现在已经几乎每个大洲都有成员，我们期待在今年晚些时候批准更多的申请，”亚投行行长金立群表示。(完)
(编译 刘秀红；审校 艾茂林)
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