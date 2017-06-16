亚投行批准逾3亿美元新项目 包括首个股权投资项目--新华

路透北京6月16日 - 新华社周四稍晚报导称，亚洲基础设施投资银行当日批准总额约3.24亿美元的三个新项目，其中包括向印度基础设施基金提供1.5亿美元的股权投资，这也是亚投行首个股权投资项目。

报导援引亚投行副行长兼首席投资官潘店表示，开展首个股权投资项目是亚投行的另一里程碑，将提高亚投行获得及资助高质量私营部门项目的潜力。

据悉，印度基础设施基金计划融资7.5亿美元，其中亚投行出资1.5亿美元。当天批准的另两个项目分别为1.14亿美元贷款用于格鲁吉亚巴统绕城公路项目，以及6,000万美元贷款用于塔吉克斯坦努列克水电改造项目一期工程。

亚投行第二届年会将于6月16日至18日在韩国济州岛举行。（完）