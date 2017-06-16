亚投行批准逾3亿美元新项目 包括首个股权投资项目--新华

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透北京6月16日 - 新华社周四稍晚报导称，亚洲基础设施投资银行当日批准总额约3.24亿美元的三个新项目，其中包括向印度基础设施基金提供1.5亿美元的股权投资，这也是亚投行首个股权投资项目。
报导援引亚投行副行长兼首席投资官潘店表示，开展首个股权投资项目是亚投行的另一里程碑，将提高亚投行获得及资助高质量私营部门项目的潜力。
据悉，印度基础设施基金计划融资7.5亿美元，其中亚投行出资1.5亿美元。当天批准的另两个项目分别为1.14亿美元贷款用于格鲁吉亚巴统绕城公路项目，以及6,000万美元贷款用于塔吉克斯坦努列克水电改造项目一期工程。
亚投行第二届年会将于6月16日至18日在韩国济州岛举行。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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