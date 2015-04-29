亚投行需要有健全规则以防止资金滥用--奥巴马

路透华盛顿4月28日 - 美国总统奥巴马周二表示，由中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)需要健全的治理规则和较高透明度，以确保融资的项目能让附近民众受益。

奥巴马表示他原则上并不反对亚投行，但称该行提供融资的项目会有滥用资金的风险，除非建立起类似于世界银行和国际货币基金组织(IMF)采用的指导规章。

“当这些国家为一个没什么用处的无聊项目借钱时，即便是从开发银行筹款，也是有责任偿还贷款的，”奥巴马在与日本首相安倍晋三联合召开的新闻发布会上表示。

奥巴马说，如果没有健全的规则，亚投行可能会为那些“也许很有利于国家领导人和承包商，却不一定惠及当地居民”的项目提供资金。

他表示，他要“否认”有关美国试图说服盟国不要加入亚投行的报导。

“这种报导不正确...”奥巴马说，并称如果亚投行能很好地运行，他将“完全支持”。

日本首相安倍晋三也表示，亚投行需要“合理治理”，但也强调他与中国“看法一致”，认为有必要向亚洲的基础设施建设提供融资。

“我们尚未做出加入亚投行的决定，”安倍晋三说。

奥巴马表示，提供更多融资以改善亚洲基础设施的做法，将有利于贸易和全球经济。

“中国很有钱，”奥巴马说，“如果中国希望将资本投入亚洲地区发展项目，这是件好事。”(完)

(编译 王颖/杜明霞；审校 王兴亚/许娜)

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