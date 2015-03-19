香港《经济日报》：亚投行美欧角力 显华外交新局

（3月19日社评）

英国率先申请加入亚洲基础设施投资银行后，德法意等欧洲大国亦拟跟随，惟美国则再表态力阻，昨呼吁欧洲盟友三思。美国高调拦阻欧洲大国加入亚投行，因其有违美国国策。

中国牵头成立亚投行，目的是要加强其亚太经贸话语权，此正触动美国敏感神经，奥巴马在今年初的国情咨文，便明言中国正希望为世界上发展最快的亚太地区制定游戏规则，声言将力阻北京，并多次促盟友不要加入亚投行，以保美国利益。

多个欧洲大国，尤其和美国同盟关系最紧密的英国带头加入亚投行，不惜顶撞奥巴马，因加入亚投行令欧洲国家得享实惠，再次应验＂没有永远的朋友，只有永远的利益＂的大国外交潜规则，此至少有两方面。

其一，中国牵头建亚投行，主要是助推＂一带一路＂，为亚太国家大兴基建提供融资。不少欧洲大国的企业，具丰富的基建经验与技术，却因欧洲经济疲乏而欠用武之地，加入亚投行正可助欧洲企业打进亚太区的庞大基建市场，为虚弱的欧洲经济打强心针。

其二，欧洲与美国在争逐全球金融秩序主导权一直拳来脚往，如金融海啸后，欧美便不时在金融监管方面开火。在与美国争金融话语权的问题上，欧洲与中国存共同利益，加入亚投行有助欧洲加强在亚太金融经贸的影响力，挑战美国独大的地位。

此对中国外交亦是一大启示，虽然美国图连结盟友围堵中国，压制中国崛起。惟中国经济实力若持续提升，并愿将利益与其他国家分享，在经贸利益当前下，就算是美国盟友亦非铁板一块，为中国挪腾出更大外交空间。

以此次欧洲多国的举动而言，除有助中国组建亚投行更事半功倍，提升中国在亚太事务上的影响力，巩固中国在区内主导地位；中国提升国际话语权的进程亦加快，因欧洲多国拟加入亚投行后，倒逼美国重提IMF等改革，提升中国及其他新兴国的份额，减少中国等新兴国家另起炉灶的迫切性，以保美国主导的IMF的国际影响力。

欧洲多国最终会否服膺美国压力，不加入亚投行，仍存变数。惟在美国的围堵策略下，中国能否打好经济牌，将是能否打开更大外交空间的关键。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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