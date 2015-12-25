（修正）亚投行明年1月开张运营 首批贷款预计明年中发放--新华

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
(内文第一段应为“周五”报导，非“周四”)
路透北京12月25日 - 新华社周五报导称，亚洲基础设施投资银行（AIIB）正式成立，将于明年1月16-18日在北京举行开业仪式，待正式成立后将启动吸收新会员。
报导并称，亚投行初期投资重点领域包括能源与电力、交通和电信、农村和农业基础设施、供水与污水处理、环境保护、城市发展以及物流等，首批贷款计划在2016年年中左右批准。
“《亚洲基础设施投资银行协定》正式生效，标志着亚投行在法律意义上正式成立。”报导援引中国财政部部长楼继伟称。
这是首个由中国倡议设立的多边金融机构。
根据亚投行协定，至少有10个意向创始成员国已交存批准书、且其初始认缴股本的加总数额不低于认缴股本总额的50%，协定即告生效，亚投行正式宣告成立；而截至今日（25日），包括新加坡、澳大利亚、英国、新西兰、韩国、德国等在内的17个成员国已提交批准书，股份总和占比达到50.1%。
楼继伟透露，根据筹建工作计划，亚投行开业仪式暨理事会和董事会成立大会将于2016年1月16-18日在北京举行；待正式成立后将启动吸收新成员工作，国际复兴开发银行和亚洲开发银行的成员均可申请加入亚投行，但新成员将以普通成员身份加入。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。