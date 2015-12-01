亚投行头几年每年预计放贷100-150亿美元--候任行长金立群

亚洲基础设施投资银行候任行长金立群称，预计该机构在头五到六年每年放贷100-150亿美元。他并试图减轻有关该行将变成中国的工具的担忧。金立群称，该行将在2016年第二季开始运营。金立群称，与其他机构联合融资的商谈在继续，包括世界银行和亚洲开发银行，这将帮助亚投行迅速“起飞”。路透