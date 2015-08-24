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中国财经 | 2015年 8月 24日 星期一 19:05 BJT

亚投行会议推举金立群为候任行长

路透北京8月24日 - 新华社周一报道称，亚投行多边临时秘书处24日证实，筹建亚洲基础设施投资银行第六次谈判代表会议24日在第比利斯以共识方式推举金立群为该行候任行长。（完）

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