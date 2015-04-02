葡萄牙正式申请作为意向创始成员国加入亚投行

独家：美国华平投资集团聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透上海4月2日 - 据中国财政部周三晚间发布的一则公告称，葡萄牙正式申请作为意向创始成员国加入亚洲基础设施投资银行(亚投行)。
已有40多个国家申请加入亚投行，但美国和日本仍缺席。
亚投行被认为会对世界银行和亚洲开发银行构成挑战。美国在这两个组织拥有相当大的影响力。
来自欧洲、中东、亚洲和非洲的多国申请加入亚投行，葡萄牙、冰岛、匈牙利和以色列是新近申请加入的国家。(完)
(编译 汪红英；审校 孙茉莉)
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路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)