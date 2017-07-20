新闻稿：亚投行获“AAA/A-1+”评级 展望稳定--标普

（注：标准普尔提供以下中文版本系根据2017年7月18日于斯德哥尔摩发布的英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）

新加坡，2017年7月19日—标普全球评级宣布，授予亚洲基础设施投资银行（亚投行）“AAA”的长期主体信用评级和“A-1+”的短期主体信用评级，展望为稳定。

上述评级反映我们认为，未来三到五年，亚投行将创造实绩并显著扩大业务能力，从而支持我们认为其业务状况很强、财务状况极强的评估结果。亚投行拥有庞大的待缴股本基础。但我们授予亚投行的主体信用评级没有计入股东特别支持因素可能带来的评级提升，因为亚投行的个体信用状况（SACP）已经为“aaa”。

亚投行创始于2015年，是一家通过国际条约成立的多边贷款机构（MLI），总部位于北京。中国是最大股东，拥有27.5%投票权。最初的57个创始成员（现为80个）几乎囊括全球所有获得“AAA”评级的主权实体（加拿大已获批加入，但其国内尚未通过《亚洲基础设施投资银行协定》）。成员认缴股本高达1000亿美元，其中20%为实缴股本，将于未来五到七年全部缴清。这意味着亚投行一开始就将成为全球最大的多边贷款机构之一。我们的评估基于我们认为亚投行将动用较多资金创造实绩并布局亚洲的前瞻性观点。如果这一点没有做到，我们可能就会重新审视对亚投行业务状况的评估。

我们认为，亚投行的重要地位受到亚洲地区强烈基础设施投资需求的支撑。据亚洲开发银行前不久的一次研究估计，未来15年亚洲基础设施投资需求将在每年1.5万亿美元左右。虽然亚投行加上其他多边贷款机构都远不足以填补这一缺口，但我们认为亚投行将会迅速扩大，中期来看将会成为亚洲基础设施项目的重要融资来源，从而与其使命相符。亚投行将侧重于主权贷款和民间贷款，也从事股权投资，但股权投资规模较小。该行迄今已批准17个项目（多数为主权项目，并且是与其他多边机构联合融资），承诺贷款28亿美元。虽然中国是最大股东，但我们预计亚投行的中国业务将会很少。

股东的强有力支持，是支撑亚投行业务状况评估的一个关键评级因子。包括17个G20国家在内的80个国家和地区，以数额庞大的资金一起支持一家新成立的机构，本身就非常强烈地表明将来亚投行会获得持续的支持。美国和日本不是成员国。我们认为，这一点可能反映了它们与中国的政治分歧，但不会削弱亚投行的业务能力，因为亚洲的基础设施融资需求非常强烈。

我们将亚投行的风险管理和治理政策评估为可靠，与其他获得较高评级的多边贷款机构相似。我们预计亚投行在治理、采购、社会责任方面，将会遵守与其他主要多边贷款机构相同的高标准，这是亚投行与亚洲开发银行、世界银行集团下属机构联合融资项目的要求。我们预计亚投行将逐步积累业务经验，并建立强有力的风险管理制度，包括处理贷款资产、融资、流动性风险的制度。但我们也注意到，亚投行成立时间不长，其治理结构在很大程度上尚未得到检验。不完善的地方很多，有可能构成较大的操作风险。

我们注意到亚投行治理结构的两个方面。一，董事会为非常驻，与其他的很多多边贷款机构不同。我们认为这一点不会对监督或决策构成较大影响。二，股东多为本区域成员，我们认为这一点有可能形成利益冲突。为减少利益冲突，亚投行规定，《亚洲基础设施投资银行协定》需经理事会超级多数（理事人数占理事总人数的三分之二以上、且所代表投票权不低于成员总投票权四分之三）投票通过决议后方可修改，包括治理和风险偏好方面核心业务原则的修改。目前来讲，这意味着中国和联合起来的区域外成员都可以否决这方面的决议。但在更低决策层面，贷款审批和董事会的任何决议一样，都是实行简单多数制。不过，贷款要进入审批程序，需要遵守亚投行的所有业务和财务政策，包括环境和社会影响方面的政策，并且要适度关注还款能力、采取与风险相称的融资条件。

亚投行运营时间较短，其经营记录还不能反映出其偿付能力是否强劲以及是否拥有贷款国给予的优先债权人待遇。不过我们认为，该机构多元化的所有权构成和与所在地区主要经济体中国的坚挺关系将有助于其坚守经营宗旨。因此我们认为贷款国会赋予亚投行优先债权人地位并给与优惠待遇，并将这一因素纳入评估。但如果我们认为该机构的运营表现严重偏离此预期，我们或将重新评估其评级。

亚投行的高管团队在多边领域拥有丰富管理经验，曾直接参与运营其他开发机构的一些重要部门。我们认为，亚投行的管理层实力强大、权力均衡，举贤任能而不受政治因素影响，这将有利于该机构履行其经营宗旨。在机构搭建运营架构的过程中，迅速发展将带来挑战。不过我们预期该行的管理层将秉持稳健的业务运营态度。

目前，亚投行在多边贷款机构领域拥有无可比拟的财务实力。截至2017年3月31日，亚投行的风险调整后资本比率（RAC）为191%，反映出其资产负债表上较大的股权融资规模。尽管我们预期随着业务量增长这一比率将有所下降，但我们仍认为该行在未来可预见的一段时期将保持非常强劲的RAC水平。

亚投行的资本基础雄厚，融资需求有限，但我们预计中期内伴随其扩大市场知名度的需求，该行将成为经常性基准债券发行人。亚投行股本来源雄厚且稳定，但其市场表现有待考验。权衡两者因素之后，我们评估融资对亚投行评级的影响为中性。

流动性非常强劲，目前由中资银行和外部管理的低风险财政基金托管。虽然随着所投资产组合扩大，我们预计亚投行的流动性将变差，但目前以及在可预见的未来，即使亚投行12个月内未从市场渠道获得融资，且未从借款成员国收回任何本金，亚投行仍能够顺利渡过极大压力情景。

亚投行拥有的待缴股本十分雄厚，且股东享有“AAA”评级。目前亚投行约100亿美元的股本由“AAA”评级主权政府提供，该规模是2016年底实缴股本的1.5倍。亚投行动用上述股本获取支持的可能性很小，然而若有必要上述雄厚股本将支持亚投行，即使亚投行的个体财务状况恶化，上述股本仍将支持该机构的财务状况维持在极强水平。

稳定的评级展望反映我们认为未来两年内，亚投行将在履行其宗旨方面建立相关记录，巩固其作为亚洲主要多边贷款机构的地位。我们预计亚投行在贷款授信和发放方面将取得重大进展，并将受托管理的大规模资本的部分投放出去。我们还预期亚投行将显著增强自身运营、风险管理、员工和IT系统，以支持其增长前景。我们认为亚投行的治理和风控政策健全，该机构将坚定地执行这些政策，并持续关注所带来的社会和环境影响。我们预计股东将继续支持亚投行，并给予该机构优先债权人待遇。亚投行的资本、融资与流动性状况相较于当前极强劲的水平预计将有所弱化，然而与可比机构比较亚投行的相对实力仍显著，并支持其财务状况。

虽然财务状况不太可能对评级构成下调压力，但如果亚投行未能履行上述业务状况中的关键宗旨，我们可以下调其评级。我们重申，鉴于亚投行才刚刚开始运作，我们对该机构的评级是基于前瞻性预测作出的。若在极罕见的情况下，亚投行的财务状况显著恶化，高评级待缴资本提供的强有力缓冲仍将支持其评级。

本报告中使用的一些术语，特别是某些用来表达我们对评级相关因素看法的形容词，在我们的评级准则中拥有特定含义，因此应当结合评级准则理解其含义。获取更多相关信息，请参阅www.standardandpoors.com评级准则部分。RatingsDirect的订购用户可通过www.globalcreditportal.com和www.spcapitaliq.com获取完整的评级信息。在标普全球评级的公开网站www.standardandpoors.com，可以使用位于左栏的评级搜索框，找到所有受上述评级行动影响的评级。(完)