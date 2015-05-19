亚投行本周将于新加坡开会 创始会员国齐聚讨论协议章程

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透新加坡5月19日 - 亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)创始会员国本周将于新加坡举行为期三天的会议，讨论该行的运营政策。
新加坡财政部在周二的声明中表示，这项将于周三至周五于新加坡举行的会议，也将讨论亚投行协议章程草案。
这项会议将由中国财政部副部长史耀斌与新加坡财政部官员Yee Ping Yi共同主持。
中国先前表示，由中国筹建的亚投行共有57个创始会员国，其中包括伊朗、以色列、英国与老挝等。
七大工业国(G7)中的美国、日本和加拿大还没有加入亚投行。
华府曾对各国加入亚投行发出警告，认为该行是美国主导的世界银行的竞争对手，指出亚投行缺乏透明度，对放贷和环境保护提出质疑，并表示担心北京施加的影响。
中国政府表示不会在亚投行内拥有否决权，不会像美国那样行事。美国在世界银行掌握有限的否决权。
亚投行创始成员国最初提供的资金最多相当于法定500亿美元资本的五分之一。法定资本最终将提高到1,000亿美元。（完）
(编译 陈宗琦/高琦 审校 张明钧/戴素萍)
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路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。