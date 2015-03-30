台湾表达意愿加入亚投行

路透台北3月30日 - 台湾前副总统萧万长周末赴博鳌亚洲论坛2015年年会，开幕前与中国国家主席习近平会面，并表达台湾加入亚投行的意愿。对此国台办主任张志军回应，愿意听取台湾的意见和建议。

中国大陆国务院台湾事务办公室主任张志军接受采访时表示，虽然到目前为止还未接受到台湾正式参加亚洲基础设施投资银行(亚投行, AIIB)的具体申请，但会与台湾以适当的方式和适当的渠道，听取台湾的意见。

台湾中央社报导，负责协助规划萧万长参与博鳌论坛的台湾两岸共同市场基金会的新闻稿指出，参与区域全面经济伙伴协定（RCEP）和跨太平洋伙伴协定（TPP）区域经济整合是台湾政府一贯政策，期望透过博鳌论坛的两岸互动，以及国际论坛的参与场合，论述台湾的观点，并让企业家有更多参与国际市场的机会。

两岸共同市场基金会的新闻稿指出，积极与正面看待亚投行以及〞一带一路〞的发展，将有利于台湾参与国际区域整合、全球市场开拓，并推动两岸产业深化合作。

中国将在2015年底正式设立亚投行。

亚投行多边临时秘书处秘书长金立群估计，至本月底申请亚投行创始国截止日，创始成员国将超过35个。并欢迎北美、欧洲和其他地区的金融机构和投资者一起合作，共享亚洲地区发展的收获。(完)

(记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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