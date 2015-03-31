台湾决定将递交参加亚投行意向书

路透台北3月31日 - 台湾总统府周一稍晚发布新闻稿表示，台湾总统府决定由财政部拟定台湾参与亚投行意向书，由行政院大陆委员会请大陆国务院台湾事务办公室，提交亚投行筹备秘书处。

至于递交意向书的时间，由于今日即是大陆推动亚投行发起国的截止日，据本地媒体工商时报报导称，陆委会将会在今日递交意向书。

针对递交亚投行意向书的时间，总统府、及陆委会发言系统暂未回应路透的查询。

台湾总统府新闻稿指出，台湾若能够参加区域经济整合，可增加台湾参与国际事务的机会，并可增加台湾参与国际事务的机会，并有更高机会参与区域经济整合。

台湾前副总统萧万长日前赴博鳌亚洲论坛2015年年会，开幕前与中国国家主席习近平会面，并表达台湾加入亚投行的意愿。对此国台办主任张志军回应，愿意听取台湾的意见和建议。(完)

(记者 高洁如; 审校 林高丽)

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