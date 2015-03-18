焦点：美国呼吁盟友在加入中国主导的亚投行时三思而行

图为美元、瑞郎、英镑和欧元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透柏林/华盛顿3月17日 - 美国周二呼吁各国在加入中国主导的亚洲基础设施投资银行(简称亚投行，AIIB)时要三思而行。华盛顿将亚投行视为世界银行的竞争对手。之前德国、法国和意大利已经步英国后尘，表示将会加入亚投行。

这些国家身为美国盟友，却一致决定加入中国政府这个重大的经济势力拓展计划，无疑让美国在外交方面遭到打击，其遏制中国飞速上升的经济和外交影响力的努力也遭遇挫折。

欧洲的参与反映出他们迫切希望与经济迅速成长的中国结为伙伴。中国已经成为全球第二大经济体，且目前欧洲和美国之间的贸易谈判又颇不顺利。

同样让欧盟和亚洲各国政府感到沮丧的是，美国国会阻拦国际货币基金组织(IMF)的投票权改革，不愿让中国等新兴经济强国在国际经济治理中掌握更大的话语权。

华盛顿质疑新成立的亚投行在治理以及环境与社会保障方面能否遵循高标准。

“我希望任何国家在最后承诺加入这一组织时，能够确保其有适当的治理方式，”美国财长杰克卢在国会表示。

他警告称，中国以及其它正在崛起的国家正在挑战美国在全球金融机构的领导地位，他敦促国会尽快批准搁浅中的IMF改革计划。

德国财政部长朔伊布勒在中国国务院副总理马凯来访时，在一场联合记者会中宣布德国将是亚投行的创始成员之一。

在一项共同声明中，德国、法国、意大利的外交及财政官员则表示，他们将努力确保这个新机构“在治理、预防措施、债务及采购政策方面遵循最佳标准及准则。”

卢森堡财政部已证实，该国也将申请成为亚投行创始成员。

欧盟执委会一位发言人赞同欧盟成员国加入亚投行来做为解决全球投资需求的一个途径，为欧盟企业谋求机会。

世界银行传统上是由一位美国所提名的人士主导运作，美国在IMF也最具影响力。

2010年时，英国在一场20国集团(G20)峰会居中牵线，促成了IMF份额及表决权的改革方案，欧洲国家早在很久之前就批准了这项改革。

杰克卢对国会议员说，美国迟迟不批准这项协议，已损及美国的信誉及影响力，因其他国家质疑美国对国际机构的承诺。

“新兴经济体寻求其他地方并非偶然，坦白说，他们对美国延宕一项对IMF非常温和又合理的改革感到心灰意冷。”杰克卢说。

那些改革将使IMF资源增加一倍，并给予巴西、俄罗斯、印度、中国及南非等国更大的表决权。

**高水准**

中国在今年早些时候表示，已有26个国家成为该机构的创始成员，大多来自亚洲和中东。中国计划在年底前敲定协议条款。

中国国家媒体新华社称，韩国和瑞士也在考虑加入。

中国外交部发言人洪磊对哪些国家已经提交申请不予置评，同时重申该行将是“开放、包容、透明和负责”的。

美国政府称，鉴于亚洲发展基础设施的巨大需求，认为亚投行将会发挥作用，并认为该行有望成为亚洲开发银行(ADB)等机构的合作伙伴。

不过美方质疑亚投行标准的策略遭到一些观察人士的批评，他们称美国政府应当更加接受亚投行，或者让现有机构提供替代选项。

华盛顿全球发展中心的Scott Morris表示，“很多国家显然认为：我们需要通过一些多边发展银行为基础设施建设筹集更多资金。美国从中阻挠，结果现在发现自己越来越孤立。”

印度一位政府官员称，亚投行成员国将于3月29至31日在哈萨克斯坦首都阿拉木图举行会议，讨论协议条款。印度已加入亚投行。

中国称3月31日将是接收创始成员国申请的最后期限。

日本、澳洲和韩国目前仍未加入该机构。澳洲总理艾保德周末称，近期将就是否加入做出最终决定。韩国此前表示，仍在和中国及其他国家讨论加入亚投行的可能性。

日本不太可能加入亚投行，但亚洲开发银行总裁中尾武彦对《日经亚洲评论》(Nikkei Asian Review)表示，两家机构正进行讨论并可能展开合作。(完)

(编译 郑茵/李婷仪/秦德兴; 审校 张涛/龚芳/徐文焰)

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