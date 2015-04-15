美国官员称将继续接洽中国 使亚投行符合较高治理标准

网络安全专家寻勒索软件病毒蛛丝马迹 警告卷土重来风险
路透法兰克福5月18日 - 网络安全评级公司BitSight为路透进行的一项调查发现，过去一周遭全球勒索软件攻击的用户中，有三分之二运行的是微软Windows 7操作系统，并且没有进行最新的安全更新。
路透华盛顿4月15日 - 美国一官员周三表示，美国将进一步与中国接洽，鼓励中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)采取较高治理标准。
华府对成立亚投行的反应基本不太友好，警告称其需符合过去70年来世界银行等全球大型发展机构确立的标准。
中国计划通过亚投行来提升全球影响力。美国虽然发出警告，但随着英国、法国和德国等欧洲盟国纷纷加入亚投行，外交打击还是未能避开。
中国财政部周三表示，亚投行已有57个意向创始国。但在七国集团(G7)中，美国、日本和加拿大仍未加入。中国已经表态，将在亚投行持有最大份额，但不会拥有否决权。
多位美国官员曾表示，希望亚投行能与现有国际机构合作，进而接受这些机构有关透明度的标准，避免腐败，同时保护环境和劳工权益。
美国财政部一位高级官员在同记者的电话会议上说，新成立的亚投行同样允许“美国以一种双边方式与中国合作”。
“这是我们在亚投行问题上发表的明确讯息，”这位官员在电话中说。
尚不清楚这种双边合作会包含什么。美国财政部一位发言人称，这位官员指的并不是美国对亚投行项目合作出资。
这位官员还表示，美国将继续敦促各国利用所有现有手段促进经济成长。他特别点出德国、中国和韩国目前经常账盈余不断增大。(完)
(编译 李爽/郑茵 审校 王丽鑫/杜明霞)
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