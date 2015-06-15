新西兰政府确认将加入亚投行 以促进与亚洲地区的贸易

路透惠灵顿6月15日 - 新西兰政府周一称，新西兰将加入中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)，以促进与该区域的关系与贸易。

外交部长Murray McCully称，亚洲地区一直在推动全球经济的成长，该地区的发展缓解了瓶颈并改善了生活水平，使得新西兰将从中受惠。

“亚投行将让现有机构如虎添翼，必将为亚洲地区的基础设施发展做出重大贡献，”McCully在一份声明中称。

他表示，新西兰参与了亚投行创始协议条款和治理安排的谈判，已符合相关条件。

新西兰将在未来五年认缴资本1.25亿新西兰元(约合8,720万美元)。

亚投行料将设定初始资本金近1,000亿美元，用于投资基础设施项目，预计年底前开始投入运行。

新西兰对亚洲地区的出口占到其总出口额的43%左右，从亚洲地区的进口规模占到总进口的46%。(完)

(编译 刘秀红；审校 戴素萍)

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