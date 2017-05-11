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市场报道 | 2017年 5月 12日 星期五 05:33 BJT

加拿大股市：下跌，因穆迪下调银行评等和Aimia暴跌

路透多伦多5月11日 - 加拿大主要股指周四下跌，因穆迪下调加拿大银行评等，打压金融股下滑。飞行里程奖励计划运营商Aimia暴跌，因加拿大最大的航空公司将停止参与Aimia旗下的飞行常客奖励计划。

金融股下挫0.8%，至五个月低点，此前穆迪投资者服务公司下调加拿大六家银行的长期评等，称因为加国民间债务上升和楼价升势未受抑制。

能源股跌0.7%，尽管美国原油期货价格上涨。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌82.66点，或0.53%，报15,550.55点。十大类股中有八种收低。

加拿大航空跳涨9%，此前公司公布，将开始其自己的飞行常客奖励计划，取代Aimia经营的Aeroplan奖励计划。Aimia股价暴跌59.4%。

原材料股上涨1.2%，因金属价格攀升。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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