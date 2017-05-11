加拿大股市：下跌，因穆迪下调银行评等和Aimia暴跌

重温稿-《中国新债预测》七年国债加权中标利率预测均值3.53%，边际均值3.58%
路透上海6月20日 - 中国财政部周三将新发七年期国债。路透调查显示，近期债市暖意融融，二级市场情绪向好，一级需求也明显趋旺，不过考虑到七年国债交易活跃度偏弱，加之明日发行量仍较大，料定位接近或略偏低于二级水平，加权利率预期均值为3.53%，边际利率均值3.58%。
路透多伦多5月11日 - 加拿大主要股指周四下跌，因穆迪下调加拿大银行评等，打压金融股下滑。飞行里程奖励计划运营商Aimia暴跌，因加拿大最大的航空公司将停止参与Aimia旗下的飞行常客奖励计划。
金融股下挫0.8%，至五个月低点，此前穆迪投资者服务公司下调加拿大六家银行的长期评等，称因为加国民间债务上升和楼价升势未受抑制。
能源股跌0.7%，尽管美国原油期货价格上涨。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌82.66点，或0.53%，报15,550.55点。十大类股中有八种收低。
加拿大航空跳涨9%，此前公司公布，将开始其自己的飞行常客奖励计划，取代Aimia经营的Aeroplan奖励计划。Aimia股价暴跌59.4%。
原材料股上涨1.2%，因金属价格攀升。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海6月20日 - 中国财政部周三将新发七年期国债。路透调查显示，近期债市暖意融融，二级市场情绪向好，一级需求也明显趋旺，不过考虑到七年国债交易活跃度偏弱，加之明日发行量仍较大，料定位接近或略偏低于二级水平，加权利率预期均值为3.53%，边际利率均值3.58%。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月6日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 顺差5.55 顺差31.69 出口(较前月) -8% +2% 进口(较前月) -1% +5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)