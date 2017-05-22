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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 15:54 BJT

中国企业：珠海银隆已办理A股辅导备案登记，独立IPO征途启程

路透上海5月22日 - 中国证监会广东监管局网站近日刊登信息，国内知名的电动车制造企业珠海银隆新能源股份公司上周已在该局办理了辅导备案登记，招商证券为其辅导机构。这意味着珠海银隆在投身格力电器失败后，计划启动A股首次公开发行（IPO）。

按国内证券发行相关规定，企业在申请A股IPO之前，需接受一段时间的辅导。

珠海银隆新能源曾一度成为同处珠海的格力电器并购目标，格力去年拟以130亿元人民币价格并购银隆新能源。不过因格力股东会未通过该项并购计划，珠海银隆转而私募融资，去年12月万达集团、中集集团及格力电器董事长董明珠等五家企业和个人，共同向格力增资30亿元，投后估值达134亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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