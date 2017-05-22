中国企业：珠海银隆已办理A股辅导备案登记，独立IPO征途启程

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海5月22日 - 中国证监会广东监管局网站近日刊登信息，国内知名的电动车制造企业珠海银隆新能源股份公司上周已在该局办理了辅导备案登记，招商证券为其辅导机构。这意味着珠海银隆在投身格力电器失败后，计划启动A股首次公开发行（IPO）。
按国内证券发行相关规定，企业在申请A股IPO之前，需接受一段时间的辅导。
珠海银隆新能源曾一度成为同处珠海的格力电器并购目标，格力去年拟以130亿元人民币价格并购银隆新能源。不过因格力股东会未通过该项并购计划，珠海银隆转而私募融资，去年12月万达集团、中集集团及格力电器董事长董明珠等五家企业和个人，共同向格力增资30亿元，投后估值达134亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为