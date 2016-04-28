空中客车第一季核心利润下降23%

路透阿姆斯特丹4月28日 - 空中客车(Airbus)(AIR.PA)周四公布了略优于预期的核心利润，并维持全年目标不变；该公司还警告称其A400M军用机面临严峻挑战，并且由于飞机交付延迟现金消耗严重。