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国际财经 | 2016年 4月 28日 星期四 14:56 BJT

空中客车第一季核心利润下降23%

路透阿姆斯特丹4月28日 - 空中客车(Airbus)(AIR.PA)周四公布了略优于预期的核心利润，并维持全年目标不变；该公司还警告称其A400M军用机面临严峻挑战，并且由于飞机交付延迟现金消耗严重。

未剔除一次性项目的营业利润第一季下降23%至5.01亿欧元(5.678亿美元)，收入增长1%至121.83亿欧元。

路透调查的分析师平均预计，未剔除一次性项目的营业利润为4.94亿欧元，收入为119.46亿欧元。(完)

(编译 孙国玉；审校 李春喜)

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