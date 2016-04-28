空中客车第一季核心利润下降23%

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透阿姆斯特丹4月28日 - 空中客车(Airbus)(AIR.PA)周四公布了略优于预期的核心利润，并维持全年目标不变；该公司还警告称其A400M军用机面临严峻挑战，并且由于飞机交付延迟现金消耗严重。
未剔除一次性项目的营业利润第一季下降23%至5.01亿欧元(5.678亿美元)，收入增长1%至121.83亿欧元。
路透调查的分析师平均预计，未剔除一次性项目的营业利润为4.94亿欧元，收入为119.46亿欧元。(完)
(编译 孙国玉；审校 李春喜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。