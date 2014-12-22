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中国财经 | 2014年 12月 23日 星期二 07:46 BJT

中国国航订购了60架波音B737飞机 总价59亿美元

路透北京12月22日 - 中国最大的航空公司--中国国际航空股份有限公司(0753.HK)(601111.SS)周一表示，已签约购买60架波音B737飞机，总价为59亿美元。

据中国国航周一在监管机构披露的公告，根据协议，这些飞机将在2016至2020年交货。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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