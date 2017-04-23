版本:
中国
中国财经 | 2017年 4月 23日 星期日 14:33 BJT

中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改

路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。

刊登在港交所的公告称，中航集团公司将着手启动航空货运物流混合所有制改革。中国国航及公司部分下属公司经营航空货运物流业务，混改的具体实施可能涉及公司及该等下属公司。

截至目前，据悉中航集团公司尚未拟定任何关于混改的可实施的具体方案，亦未与任何方面就此达成任何形式的协议或安排。中国国航未有任何应予披露而尚未披露的信息。公司将积极参与混改，按照监管规定履行相关程序并及时披露。

中国国航A股周五收报9.39元人民币，过去一个月累计上涨16.4%；H股收报6.60港元，过去一个月累计涨4.5%。（完）

参看细节，请点击中国国航公告 here

(发稿 林高丽; 审校 曾祥进)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐