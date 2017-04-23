中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改

今年以来香港一手私人住宅注册金额已突破千亿港元--美联物业
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
刊登在港交所的公告称，中航集团公司将着手启动航空货运物流混合所有制改革。中国国航及公司部分下属公司经营航空货运物流业务，混改的具体实施可能涉及公司及该等下属公司。
截至目前，据悉中航集团公司尚未拟定任何关于混改的可实施的具体方案，亦未与任何方面就此达成任何形式的协议或安排。中国国航未有任何应予披露而尚未披露的信息。公司将积极参与混改，按照监管规定履行相关程序并及时披露。
中国国航A股周五收报9.39元人民币，过去一个月累计上涨16.4%；H股收报6.60港元，过去一个月累计涨4.5%。（完）
参看细节，请点击中国国航公告 here
(发稿 林高丽; 审校 曾祥进)
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。