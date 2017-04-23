中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改

刊登在港交所的公告称，中航集团公司将着手启动航空货运物流混合所有制改革。中国国航及公司部分下属公司经营航空货运物流业务，混改的具体实施可能涉及公司及该等下属公司。

截至目前，据悉中航集团公司尚未拟定任何关于混改的可实施的具体方案，亦未与任何方面就此达成任何形式的协议或安排。中国国航未有任何应予披露而尚未披露的信息。公司将积极参与混改，按照监管规定履行相关程序并及时披露。