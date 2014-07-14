国航料上半年净利降55-65% 人民币贬值导致汇兑损失

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透北京7月14日 - 中国最大航空公司--中国国际航空股份有限公司(0753.HK)(601111.SS)周一公告称，预计今年上半年净利润同比减少55-65%，主因人民币贬值导致出现汇兑损失。
刊登在上海证券交易所的公告显示，由于人民币大幅贬值，国航于2014年半年度出现汇兑净损失（去年同期为汇兑净收益），且本期财务费用同比大幅增加。
该公司去年上半年实现净利润11.19亿元人民币，每股收益0.09元。
中国国航A股周一收报3.36元，过去一个月微涨0.3%。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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