民用航空局：禁止中国航空公司以参与欧盟排放交易体系为由提价

中国民用航空局近日根据国务院授权发出通知称，未经政府有关部门批准，禁止中国境内各运输航空公司参与欧盟排放交易体系，禁止各运输航空公司以此为由提高运价或增加收费项目。

路透北京2月6日电---中国民用航空局近日根据国务院授权发出通知称,未经政府有关部门批准,禁止中国境内各运输航空公司参与欧盟排放交易体系,禁止各运输航空公司以此为由提高运价或增加收费项目.

新华社周一报导引述民用航空局负责人称,欧盟单方面立法将进出欧盟国际航班的温室气体排放纳入欧盟排放交易体系,违反了《联合国气候变化框架公约》和国际民航组织的相关原则和规定.

该负责人并称,希望欧方加强与中方的沟通和协调,找到双方都能接受的妥善解决办法.此外,中方也将根据事态发展考虑采取必要措施维护本国民众和企业的利益.

此前,中方已通过双边和多边渠道多次向欧盟方面表达关切,反对欧盟将他国进出欧盟的国际航班纳入排放交易体系,主张在联合国气候变化谈判、 国际民航组织多边框架下通过充分协商解决国际航空排放问题.

欧盟碳排放交易体系(ETS)於2005年推出,据规定,今年1月1日起,所有到、离欧盟机场的国际航班均纳入该体系,若航空公司的碳排放量超出上限,将被强制要求购买排放许可,否则将面临每排放一吨二氧化碳100欧元的罚款.

据中国航空运输协会(CATA)估计,欧盟碳排放税的徵收将使中国民航业2012年增加8亿元人民币的开支,到2020年将达到今年的三倍以上.

业内人士分析认为,如果国内航空公司将成本全部转嫁给消费者,预计今年飞欧洲国际航线机票价格将平均上涨16-17美元(约合101-107元人民币). (完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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