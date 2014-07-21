马航坠机遇难者遗体运离乌克兰 黑匣子移交马来西亚专家

2014年7月21日在坠机地点附近拍到的图片。 REUTERS/Maxim Zmeyev

路透乌克兰顿涅茨克7月21日 - 马来西亚总理纳吉布与亲俄分裂份子达成协议后，马航坠毁客机近300名遇难者的大部分遗体和遗骸由一辆火车周一运离事发地点。马航客机上周五在乌克兰东部坠毁，坠机地点为亲俄分裂份子控制。

据路透目击，乌克兰东部分裂势力领袖在顿涅茨克已将马航坠毁客机的黑匣子交给马来西亚专家。

联合国安理会全票通过决议，要求将责任人“绳之以法，各国全力配合追责”。

安理会还要求，武装组织要保证有关人员能“安全到达”坠机现场，“不得加以限制”。

纳吉布表示已与乌克兰分离主义者达成协议，把已发现的遇难者遗体交给荷兰当局。遇难者大多来自荷兰。

298人遇难让全球大为震惊，西方政府已威胁对俄罗斯实施更加严厉的惩罚， 指称俄罗斯支持乌克兰的亲俄武装力量，而他们有证据显示正是后者击落了马航飞机。

欧盟国家外长计划在周二讨论进一步的惩罚措施，但预计他们最多就是加快实施上周坠机事件前已原则上同意的针对个人及企业的制裁措施。

外交人士表示，考虑到遇难者中荷兰人居多，是否对俄罗斯经济中的整个行业实施更加严厉的制裁，基本上将取决于荷兰的态度。

“显然，俄罗斯必须利用自身对乌克兰分离主义者的影响力来改善那里的形势，”荷兰首相吕特称。

“如果未来几天通往灾难现场的通道仍无法充分开放，那么所有政治、经济和金融制裁措施都将予以考虑，以惩罚对此次事件负有直接或间接责任的人，”吕特补充道。

美国总统奥巴马也发表了类似观点。

“现在是时候让普京总统及俄罗斯改变一直以来的策略、并认真尝试解决乌克兰国内的敌对状态了，”他在白宫称。(完)

(编译 王丽鑫/许娜；审校 徐文焰)

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