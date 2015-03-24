德翼航空一架空客320客机在法国南部坠毁 恐有142-150人遇难（更新版）

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透马赛3月24日 - 法国警方和民航官员表示，德国汉莎航空(Lufthansa AG)旗下廉价航空公司--德翼航空(Germanwings)运营的一架空客320飞机周二在法国南部坠毁，该飞机是从西班牙巴塞罗那飞往德国杜塞尔多夫。
当地La Provence新闻媒体引述民航官员报导称，这架坠毁的空客320飞机搭载了142名乘客，以及两名驾驶员和四名乘务人员。
尚未立即获得德翼航空和汉莎航空的评论。空客也未对事件发表评论。
法国总理瓦尔斯称恐有142-150人遇难，坠机原因仍然不明。瓦尔斯称坠机后已启动危机紧急应对机制，内政部长已前往坠机地点。(完)
(编译 高琦 审校 王洋)
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