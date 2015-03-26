德国失事客机驾驶舱录音显示一名驾驶员似乎被关在门外

路透法国塞讷阿尔卑斯/巴黎3月25日 - 一位官员周三表示，调查人员找到坠毁飞机黑匣子上的一段驾驶舱录音记录，估计可在几天内初步读出其中内容。这架失事飞机是德国汉莎航空(LHAG.DE)旗下廉价航空公司--德翼航空运营的一家空客客机，机上无一人生还。

法国总统奥朗德、德国总理默克尔和西班牙首相拉霍伊已经飞往飞机失事的法国阿尔卑斯山区，向150名遇难者致哀。遇难者多为德国和西班牙人。

尽管奥朗德承诺有关当局将加紧查明空难原因，但法国航空事故调查局(BEA)表示，现在要想得出飞机为何失事的明确结论还太早。

“我们只能提取出一段可用的音频数据文件，”BEA局长Remi Jouty在记者会上表示。

“我们还不能研究并确定文件上所有声音和文字的确切时间，”他说。

他预计初步分析“需要几天时间”，但粗略读取的结果可能存在误差，全面分析解读还需要更多工作。

尽管Jouty表示，录音文件上听到了“一些话”，但他无法证实这是否意味着这家空客A320客机的驾驶人员神志清醒，他对于这段录音也没有透露具体细节。

法国内政部长Bernard Cazeneuve稍早表示，目前并未把恐怖袭击作为调查的主要假设。但Jouty称，目前无法排除任何说法。

虽然他强调现在还不能清晰还原当时的情景，但他排除了空中爆炸的可能性，称飞机失事看来和机舱压力下降无关。

纽约时报周三称驾驶舱声音记录仪中有证据显示，一位驾驶员在失事前离开驾驶舱，但随后无法返回。

“这家伙在外面轻轻敲门，但无人应答，”一位未具名的调查人员告诉纽约时报。“然后他就使劲敲，还是没人答应。一直没人答应。”

“你能听到他试图把门砸破。”这位调查者补充说。(完)

(编译 郑茵 审校 许娜/张涛)

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