印尼将恢复搜寻失联亚航QZ8501航班 机上无中国公民

路透雅加达12月29日 - 印尼将在清晨恢复搜寻亚洲航空(AirAsia)失联客机。这架载有162人的QZ8501航班周日从印尼泗水飞往新加坡时失联，之前飞行员因天气恶劣曾要求改变航线。尚未发现机上有中国公民。

新加坡表示，周日已派出两艘海军舰艇，帮助印尼军方寻找印尼亚航的这架空客(AIR.PA) A320-200飞机，并增加了一架C-130空军飞机参与搜寻。

中国外交部发言人华春莹周日下午称，尚未发现失联亚航QZ8501航班上有中国公民。

据新加坡亚洲新闻台(Channel News Asia)报导，马来西亚将派出三艘海军舰艇和一架C-130飞机协助搜寻。澳洲、美国、英国、韩国和印度也提供了帮助，包括派出飞机、海军舰船以及专家和调查人员。

印尼亚洲航空49%的股权由马来西亚廉价航空公司--亚洲航空(Air Asia)(AIRA.KL)所有。自2002年马来西亚廉价业务启动以来，亚航集团，包括在泰国、菲律宾和印度的子公司在内的亚航集团，从未出现飞机失事事故。

QZ8501航班上有155名印尼人，三名韩国人，新加坡、马来西亚和英国各一人，副驾驶是法国人。

印尼官员表示，该航班于周日上午6:17(周六2317GMT)与空中交通管制塔失去联络，当时是在泗水与新加坡航程的中点附近。

官员们还称，该航班没有发出求救信号。

印尼交通部空中交通主管官员Joko Muryo Atmodjo表示，当时附近的勿里洞岛出现恶劣天气。飞机曾在32,000英尺(9754米)高度飞行，之后请求提升至38,000英尺(11582米)以避开云层。

航空公司称，“飞机失联之前，飞行员因遭遇恶劣天气请求改变航线。”(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

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