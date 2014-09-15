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市场报道 | 2014年 9月 15日 星期一 16:55 BJT

欧洲热股：法航荷航股价下挫，因法航飞行员开始为期一周的罢工

路透巴黎9月15日 - 法航荷航 股价周一下挫逾3%，因公司旗下的法国航空飞行员举行为期一周的罢工，以抗议削减成本的计划。

法国航空在其网站上称，周一能够保持48%的航班运行，但“不排除最后时刻出现的干扰。”

法航执行长Frederic Gagey周六对法国电台France Inter称，此次罢工将令公司每日损失1,000-1,500万欧元。(完)

(翻译 张荻； 审校 杜明霞)
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