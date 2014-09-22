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货币新闻 | 2014年 9月 22日 星期一 15:41 BJT

欧洲个股：法国政府施压，呼吁尽快结束法航机师罢工

路透巴黎9月22日 - 法国政府再次呼吁尽快结束法航机师罢工，要求管理层“澄清”计划。这项罢工已导致法航每天数以百万计的欧元损失金额。

这项罢工是为抗议法航开展低成本业务计划，罢工已经持续第二周，将创法航史上最长纪录。主要工会SNPL计划将罢工活动延长至9月26日，另一工会SPAF计划延长至9月24日，并有可能继续延长。(完) (编译 王丽鑫； 审校 蔡美珍)
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