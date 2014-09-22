欧洲个股：法国政府施压，呼吁尽快结束法航机师罢工

国际油市：油价在淡静交投中下跌，因美国石油产量升高
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
路透巴黎9月22日 - 法国政府再次呼吁尽快结束法航机师罢工，要求管理层“澄清”计划。这项罢工已导致法航每天数以百万计的欧元损失金额。
这项罢工是为抗议法航开展低成本业务计划，罢工已经持续第二周，将创法航史上最长纪录。主要工会SNPL计划将罢工活动延长至9月26日，另一工会SPAF计划延长至9月24日，并有可能继续延长。(完) (编译 王丽鑫； 审校 蔡美珍)
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)