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国际财经 | 2012年 2月 2日 星期四 15:35 BJT

国际航空运输协会称去年国际客运量增长6.9%

路透日内瓦2月1日电---国际航空运输协会（IATA）周三称，去年12月国际航线客运量同比上升6.4%，货运量同比下降0.8%。

2011年全年，国际客运量增加6.9%，货运量减少0.6%。

在国内航线方面，2011年客运量增长5.9%，货运量下滑0.7%。

国际航空运输协会秘书长兼首席执行官汤彦麟（Tony Tyler）指出，2011年上半年客运量稳健增加，而货运量下降。

“中国比较乐观，欧洲较低迷。不过欧元疲软提振商务旅行需求。”

“不过欧洲对航空业的税收和限制政策导致欧洲航空公司获利能力最差。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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