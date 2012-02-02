国际航空运输协会称去年国际客运量增长6.9%

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透日内瓦2月1日电---国际航空运输协会（IATA）周三称，去年12月国际航线客运量同比上升6.4%，货运量同比下降0.8%。
2011年全年，国际客运量增加6.9%，货运量减少0.6%。
在国内航线方面，2011年客运量增长5.9%，货运量下滑0.7%。
国际航空运输协会秘书长兼首席执行官汤彦麟（Tony Tyler）指出，2011年上半年客运量稳健增加，而货运量下降。
“中国比较乐观，欧洲较低迷。不过欧元疲软提振商务旅行需求。”
“不过欧洲对航空业的税收和限制政策导致欧洲航空公司获利能力最差。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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