马航执行长称公司技术上而言已破产 将裁员三分之一（更新版）

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(新增执行长评论与公司重组细节)
路透吉隆坡6月1日 - 亏损连连的马来西亚航空新任执行长Christoph Mueller周一表示，该公司技术上而言已经破产；他同时宣布一项重整计画，将裁员三分之一，取消部分国际航线，并检视公司的长途航班。
“技术上而言我们已经破产...早在2014年发生不幸事件之前，绩效就已出现下滑，”Mueller在一场记者会上表示。受区域激烈竞争的挤压，马来西亚航空已经数年处于亏损状态，去年发生的两起重大事故更是对公司造成重创。
Mueller上月获得马来西亚国家基金Khazanah聘任来领导重整工作后，这是他首度以执行长身分公开发言。Khazanah曾持有马航的多数股权，并于去年将马航私有化，这是其一项规模60亿马币(林吉特)(16.3亿美元)计划的一部分，旨在帮助该公司在三年内扭亏为盈。
马航周一表示，其新的法律实体为马来西亚航空(MAB)，取代原先的马来西亚航空体系(MAS)；Mueller承诺日后将公布一个全面的品牌重塑方案。该公司还证实先前宣布的计画，将裁减6,000个岗位，员工数将降至14,000人。
“我们仍将是一家服务齐全的国际性航空公司，航线横跨洲际，”Mueller说。他并称虽然一些国际航线将被取消，但也不打算成为一家地区性航空公司。他还说，不会削减国内航线。
调整运力举措包括“将某些航线的飞机由大换小，降低一些航线的航班频率，甚至彻底取消一些航线，”他说。
作为重组计划的一部分，马航将评估用于一些长距航线的13架波音777-200ER飞机，并出售六架空客A380飞机中的两架，这些飞机目前用于飞往伦敦等地的航线。其余的机群计划保留不动。
在加入马航之前，Mueller曾成功重组过国有的爱尔兰航空公司(AerLingus)[AERLI.UL]，并牵头汉莎航空(LHAG.DE)的重组。Mueller今年52岁，是德国人。他在上周的专访中告诉路透，他计划大幅缩减航线网络和机群数量，并更加更加注重节约成本。(完)
(编译 徐文焰/李春喜 审校 高琦/杜明霞)
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